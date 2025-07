Observação de baleias no Litoral Norte: dicas para um turismo sustentável

Baleias-jubarte migram da Antartica para reprodução - Foto Julio Cardoso/Projeto Baleia à Vista

Começou a temporada das baleias-jubarte, que todos os anos durante o inverno migram da Antártica para o Brasil em busca de águas mais quentes para reprodução. O Litoral Norte é um dos locais preferidos pois oferece o ambiente adequado para o acasalamento e nascimento dos filhotes.

As estrelas da temporada

A baleia-jubarte adora se exibir com saltos espetaculares, um show da natureza que quase foi extinto pela caça, mas a espécie conseguiu sobreviver e hoje se tornou a estrela da temporada. Além do Litoral Norte, as baleias-jubarte também são vistas em Abrolhos, entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo.

A baleia-franca é outra espécie que viaja cerca de 4.500 quilômetros para se reproduzir no Brasil. Elas costumam se aproximar da costa para amamentar os filhotes, permitindo a observação. As francas são muito dóceis, gostam de águas mais rasas e podem ser vistas até mesmo da praia. Elas aparecem entre julho e novembro, principalmente no litoral de Santa Catarina.

Os pilares da preservação

A viagem, vital para as baleias, atrai milhares de turistas impulsionando a economia do Litoral Norte de São Paulo no período de baixa temporada. Por essa razão, a prática do turismo deve ser responsável para garantir a sobrevivência da espécie e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento de forma sustentável. Confira as recomendações para uma observação segura para o turista e também para as baleias.

Escolha operadoras certificadas : As empresas devem ter o selo de "Embarcação Responsável" do Projeto Baleia-jubarte ou reconhecidas por instituições ambientais;

: As empresas devem ter o selo de "Embarcação Responsável" do Projeto Baleia-jubarte ou reconhecidas por instituições ambientais; Informe-se antes do passeio : Procure entender o comportamento dos animais e as regras de avistamento;

: Procure entender o comportamento dos animais e as regras de avistamento; Mantenha a distância : A observação deve ser feita a 100 metros das baleias;

: A observação deve ser feita a 100 metros das baleias; Respeite o tempo : A observação é limitada a 30 minutos para não estressar as baleias;

: A observação é limitada a 30 minutos para não estressar as baleias; Silêncio : evite barulhos e não jogue alimento na água;

: evite barulhos e não jogue alimento na água; Cuidado com filhotes: Ao avistar grupos com filhotes, jamais tente interpor a mão entre a mãe e sua cria.

