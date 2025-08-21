Festival de Gastronomia ressalta culinária regional em Campos do Jordão

O cheiro e o sabor dos alimentos têm o poder de nos fazer voltar ao passado despertando memórias afetivas. Quem passar pelo Parque das Cerejeiras neste fim de semana terá a chance de recordar lembraças inesquecíveis ao redor da mesa durante o Festival de Gastronomia do Vale do Paraíba.
Nos dias 23 e 24/08, chefs renomados vão preparar pratos típicos da região valeparaibana, como o bolinho caipira, o pinhão, a farofa de içá, o afogado, entre outras iguarias de receitas simples mas muito saborosas. É a oportunidade de provar delícias que agradam aos mais variados e exigentes paladares em um cenário paradisíaco graças ao espetáculo das cerejeiras que estão com as floradas no auge.
O evento também vai contar com apresentações musicais. Estão previstos shows com os cantores sertanejos Leo Schimdt e Rafael Viola, Coral Mantiqueira, a dupla Igor Pablo & Dinelson e muito mais. Haverá ainda apresentação de dança com o grupo Vanessa Ballet, oficinas de pintura, argila, kirigami e, claro, workshops gastronômicos.
A entrada é franca. Confira a programação
Dia 23/08 sábado
10 as 12hs- Prof Chef Victor Boico - Senac
12 as 14hs - Luiz Augusto Rossini - Azeite Rossini
15 as 16 hs- chef Ludylene Pinheiro- Matilde Quintal Gastronômico
Dia 24/08 -domingo
10 as 11hs -Renato Rangel -Mantiqueira Curadoria degustação de queijos
12 as 13hs - prof Chef Bernadete Megumi- gastronomia Japonesa
13 as 15hs - chef Anderson Cesar Oliveira - Dona Chica Restaurante
15 as 16hs - chef Patrícia Siqueira- restaurante Sabores da Montanha.
Programação cultural
Sábado
10:00 h Liga Cosplay SJC
11:00 h Ryukyu Koku Matsuri Daiko
11:30 h Banda Genki Anime Songs
12:00 h ZPZ Zumba
13:00h Ryukyu Koku Matsuri Daiko
13:30 h cantor Norton Miasake
14:00 h Cantor Leo Schmidt Rafael Viola - Nossas Raizes Sertanejas
15:30 h Vanessa Ballet
Domingo
10:00 h : Coral Mantiqueira
10:30 h : BJJ Brazilian Jiu Jitsu
11:30 h : Gookai Wadaiko
12:00 h : José Manoel - Violoncelo
12:30 h : Geek Zone Coletivo Cosplay
13:30 h : Gookai Wadaiko
14:00 h : José Manoel - Violoncelo
14:30 h : Cantor Dinelson - Muito Além das Fronteiras