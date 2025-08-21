Conteúdo oferecido por:

Festival de Gastronomia ressalta culinária regional em Campos do Jordão

Evento com entrada franca acontece no Parque da Cerejeira neste final de semana

por: Redação ( 2 dias atrás ) - Atualizado: 21/08/2025 17:03
Festival vai até domingo, 24/08 com entrada franca - Foto @correianews

O cheiro e o sabor dos alimentos têm o poder de nos fazer voltar ao passado despertando memórias afetivas. Quem passar pelo Parque das Cerejeiras neste fim de semana terá a chance de recordar lembraças inesquecíveis ao redor da mesa durante o Festival de Gastronomia do Vale do Paraíba.

Nos dias 23 e 24/08, chefs renomados vão preparar pratos típicos da região valeparaibana, como o bolinho caipira, o pinhão, a farofa de içá, o afogado, entre outras iguarias de receitas simples mas muito saborosas. É a oportunidade de provar delícias que agradam aos mais variados e exigentes paladares em um cenário paradisíaco graças ao espetáculo das cerejeiras que estão com as floradas no auge.

O evento também vai contar com apresentações musicais. Estão previstos shows com os cantores sertanejos Leo Schimdt e Rafael Viola, Coral Mantiqueira, a dupla Igor Pablo & Dinelson e muito mais. Haverá ainda apresentação de dança com o grupo Vanessa Ballet, oficinas de pintura, argila, kirigami e, claro, workshops gastronômicos.

A entrada é franca. Confira a programação

Dia 23/08 sábado

10 as 12hs- Prof Chef Victor Boico - Senac

12 as 14hs - Luiz Augusto Rossini - Azeite Rossini

15 as 16 hs- chef Ludylene Pinheiro- Matilde Quintal Gastronômico

Dia 24/08 -domingo

10 as 11hs -Renato Rangel -Mantiqueira Curadoria degustação de queijos

12 as 13hs - prof Chef Bernadete Megumi- gastronomia Japonesa

13 as 15hs - chef Anderson Cesar Oliveira - Dona Chica Restaurante

15 as 16hs - chef Patrícia Siqueira- restaurante Sabores da Montanha.

Programação cultural

Sábado

10:00 h Liga Cosplay SJC

11:00 h Ryukyu Koku Matsuri Daiko

11:30 h Banda Genki Anime Songs

12:00 h ZPZ Zumba

13:00h Ryukyu Koku Matsuri Daiko

13:30 h cantor Norton Miasake

14:00 h Cantor Leo Schmidt Rafael Viola - Nossas Raizes Sertanejas

15:30 h Vanessa Ballet

Domingo

10:00 h : Coral Mantiqueira

10:30 h :  BJJ Brazilian Jiu Jitsu

11:30 h : Gookai Wadaiko

12:00 h : José Manoel - Violoncelo

12:30 h : Geek Zone Coletivo Cosplay

13:30 h : Gookai Wadaiko

14:00 h : José Manoel - Violoncelo

14:30 h : Cantor Dinelson - Muito Além das Fronteiras

