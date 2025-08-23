Festival de Inverno vira tema de documentário

Estreia da série será dia 30/08 - Foto Divulgação/Arte1

Os primeiros acordes do Festival de Inverno de Campos do Jordão, os desafios da formação de diferentes gerações de músicos, a revisitação de trajetórias e o legado do evento que ao longo das décadas se consolidou como o mais importante da América Latina estão na série "Compondo Futuros", do canal Arte1. Serão cinco capítulos que prometem promover um verdadeiro encontro com a história.

Sob direção de Ricardo Sêco, o documentário faz uma viagem no tempo de volta a 1970, quando os maestros Elezar de Carvalho, Camargo Guarnieri e Souza Lima criaram o longevo festival erudito, que em 2025 completou 55 edições. A produção reuniu imagens de arquivo dos primeiros concertos e também obteve depoimentos inspiradores de ex-bolsistas, hoje mentores, relembrando sua história.

A série também mostra a rotina na grande escola de música que o Festival de Inverno se tornou, fruto do trabalho pedagógico que tem transmitido conhecimento por gerações, um registro vivo da sua representatividade para o universo da música erudita. “É motivo de orgulho apoiar esse legado e compartilhá-lo com o público, reforçando o papel do festival como um espaço de excelência artística, mas também de descobertas humanas, de sonhos e de futuro”, diz Marcelo Lopes, Diretor Executivo da Fundação Osesp, realizadora do Festival de Campos do Jordão.

O documentário será exibido em cinco capítulos semanais. A estreia está prevista para sábado, dia 30/08, às 21h30 no canal Arte1 e também pelo canal oficial do Festival de Inverno no Youtube. “Esta nova temporada, além de documentar o processo de aprendizado, a dedicação desses bolsistas e o legado do evento, reforça o nosso compromisso em expandir o acesso à cultura e à formação musical de excelência”, ressalta a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.